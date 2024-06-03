Kocaeli'de dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Can T. (5) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

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