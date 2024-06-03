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        Kocaeli'de dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:41
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        Kocaeli'de dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Can T. (5) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

        Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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