Kocaeli'deki yarışlarda off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi

Yılmazer, yaptığı açıklamada, kazanın ardından herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarını belirterek, "Ay sonunda Sapanca'da düzenlenecek etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Aracımız her zaman yarışlara hazır." dedi.

Dron kamerası kayıtlarında Yılmazer ve Öztaş'ın kaza öncesi ve parkurdaki performansları ile sıçrayış engelinden geçerken araçlarının takla atması yer alıyor.

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