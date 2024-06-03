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        Kocaeli'deki yarışlarda off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 23:31 Güncelleme: 03.06.2024 - 23:31
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        Kocaeli'deki yarışlarda off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 2. Off-Road Festivali'nin hız etabında off-road aracının takla atması dron kamerasıyla görüntülendi.

        Denizli Göleti Offroad Pisti’nde 1-2 Haziran'da düzenlenen yarışlara Sapanca Off Road Kulübü (SOFFDER) adına katılan Muhammet Ali Yılmazer ve İsmail Öztaş, hız etabında parkuru tamamlamalarına kısa süre kala sıçrayış engelinden geçerken aracın kontrolünü kaybetti.

        Takla atan araçta oluşan hasar nedeniyle Yılmazer ve Öztaş, yarışa devam edemedi.

        Dron kamerası kayıtlarında Yılmazer ve Öztaş'ın kaza öncesi ve parkurdaki performansları ile sıçrayış engelinden geçerken araçlarının takla atması yer alıyor.

        Yılmazer, yaptığı açıklamada, kazanın ardından herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarını belirterek, "Ay sonunda Sapanca'da düzenlenecek etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Aracımız her zaman yarışlara hazır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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