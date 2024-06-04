Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Eray Şamdan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya, 2 bin 500 öğrenci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 5 gün sürecek turnuvanın, gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bıyık, "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar, yarınlarımız için çok kıymetli. İmkanlarımızı, sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.