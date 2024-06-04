Kocaeli'de tersanedeki gemide çıkan yangından etkilenen 4 personel hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölgesi'nde geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirilmiş, 2 gemi çalışanının mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş, hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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