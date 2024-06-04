GÜNCELLEME - Kocaeli'de tersanedeki gemide çıkan yangında yaralanan 4 personel hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan 4 personel tedaviye alındı.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 4 personel, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- "Elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz yangın meydana geldi"

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede bulunan tersanelerde gemilerin inşa edildiğini aktaran Yavuz, "Daha önce de aynı yerde bir gemiyi suya indirmiş ve uğurlamıştık. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana geldi." diye konuştu.

Yavuz, olay yerine hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, yangında 2 personelin mahsur kaldığını, onları kurtarmaya çalışan personelin de dumandan etkilendiğini kaydetti.