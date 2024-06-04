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        Kocaeli'de bayram öncesi marketler denetlendi

        Kocaeli'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:55
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        Kocaeli'de bayram öncesi marketler denetlendi
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        Kocaeli'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri kontrol etti, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı.

        Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, fiyat etiketi, kasa-raf fiyat farkı, haksız fiyat artışı, indirimli satışlarla ilgili denetimlerinin kesintisiz ve etkin biçimde devam ettiğini söyledi.

        Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Uzunkaya, "Mayıs sonu itibarıyla İl Müdürlüğümüz yaklaşık 5 bin 423 firmada 23 bin 769 ürün denetledi. Bu ürünlerden 959'u aykırı. Aykırı ürünlerle ilgili de yaklaşık 1 milyon 740 bin lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

        Uzunkaya, denetimlerin ceza uygulamaktan çok tüketicinin ekonomik haklarını ve çıkarlarını korumaya, dürüst esnafın hile yapan kişilerden ayrılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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