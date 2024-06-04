Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 04.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:11
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 gün hapis cezası bulunan Ç.K'yi (40) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri