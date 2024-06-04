Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında şüphe üzerine D.K. ile M.E.T'yi durdurdu.
Üzerlerinde yapılan aramada 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
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