Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Bu arada hastanede tedavisi devam eden E.D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta tartıştığı E.D'yi bıçakla yaralayan Ö.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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