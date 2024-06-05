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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:50
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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