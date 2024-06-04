Kocaeli'de tersanedeki gemide çıkan yangında yaralanan personel öldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan personel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan personel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde dün yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından yangın çıkmış, olayda yaralanan 4 personel ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
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