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        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:24
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        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yaptığı konuşmada, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Yavuz, 4 Haziran 2023-4 Haziran 2024'te açılan kurslardan 12 bin 616 vatandaşın yararlandığına işaret ederek, kurum bünyesinde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi bulunduğunu hatırlattı.

        Daha sonra kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile vatandaşlar katıldı.

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