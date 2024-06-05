Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Yavuz, 4 Haziran 2023-4 Haziran 2024'te açılan kurslardan 12 bin 616 vatandaşın yararlandığına işaret ederek, kurum bünyesinde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi bulunduğunu hatırlattı.

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