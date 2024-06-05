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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:50
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Erkan K. idaresindeki 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Muhammed Emin Kocabay (18), Gürkan Bostan (24) ve Tuğba G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan yolculardan Bostan ve Kocabay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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