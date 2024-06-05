Kocaeli'de içme suyu ve sulama göletinin çevresinden 1 ton atık toplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki göletin çevresinde öğrenci, öğretmen, organize sanayi bölgelerinin (OSB) çalışanları ve kamu personeli yüzlerce kişinin katıldığı temizlikte 1 ton atık toplandı.

Kente içme suyu sağlanan ve tarımsal sulamada kullanılan Denizli Göleti bölgesinde Gebze Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, İMES Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin işbirliğinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Temizlik Farkındalığı ve Çevre Yürüyüşü" temasıyla göletin çevresi ve kuruyan alanlarında yapılan etkinliğe öğrenci, öğretmen, OSB'lerin çalışanı ve kamu personeli 600 kişi katıldı. Çöp poşetleri, döviz ve pankartlarla 3 kilometre yürüyen katılımcıların yaptığı temizlikte 1 ton atık toplandı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alp Çelikbilek, AA muhabirine, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir etkinlik yaptıklarını, 6 OSB ile temizlik çalışmasına katıldıklarını söyledi.

OSB olarak firmalarla çevreyi korumaya yönelik birçok proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Çelikbilek, ilgili bakanlıkların öncülüğünde "Yeşil OSB" konseptini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Çelikbilek, arıtma tesisi, gri su ve enerji alanlarında projelerinin bulunduğunu aktararak, "Bu sayede çevremizi her gün daha da temiz hale getirmeye çalışıyoruz. OSB'ler olarak çevre temizliğinde çok hassasız. Bunları çok daha ölçerek dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çevremizin daha yeşil olması için çok gayret gösteriyoruz. Bu konuda ileride daha da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Farkındalık için etkinliklerimize devam edeceğiz" Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İslam Özdağ da özellikle OSB'lerde bulunan firmalarla bir araya gelip çevre duyarlılığını vurgulamaya çalıştıklarını dile getirdi. 600 kişinin katıldığı çalışmada toplanan çöp miktarının ürkütücü olduğuna işaret eden Özdağ, "Farkındalık için etkinliklerimize devam edeceğiz. Burada inert ve katı atıkları toplamış olduk. Doğada bulunup suya karıştığında yıllarca yok olmayan ve su kaynağındaki canlıların yaşamlarını olumsuz etkileyen atıklar. Bu vesileyle hem suyumuzu hem de su kaynaklarımızı korumuş olduk." ifadelerini kullandı.