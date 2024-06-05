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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:29
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda, atık malzemeler yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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