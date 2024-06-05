GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda, atık malzemeler yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü.
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