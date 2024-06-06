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        Kocaeli'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:19
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        Kocaeli'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde C.Ç. idaresindeki 34 JY 4424 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Yola dökülen hafriyatın temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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