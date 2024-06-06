Kibar Holding CEO'su Kayabaşı'ndan "çelik sektöründeki dampingli satışlara önlem" çağrısı:

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, paslanmaz çelik sektöründe dampingli satışlara karşı yerli üreticinin korunmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 169 bin metrekarelik alana kurulu haddelenmiş soğuk paslanmaz çelik üretilen POSCO ASSAN TST fabrikası, basın mensuplarına gezdirildi.

Şirketin ortaklarından Kibar Holding CEO'su Kayabaşı'nın da katıldığı programda, Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir, fabrikayla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra basın mensupları, fabrikanın üretim hatlarını gezdi, üretim aşamaları ve imal ettiği ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - "Uzak Doğulu firmalar, dampingli fiyatlarla Türkiye'ye mal satmaya çalışıyor" Kayabaşı, AA muhabirine, 2011'de yaklaşık 350 milyon dolar yatırımla kurulan ve 2013'te üretime başlayan POSCO ASSAN TST'nin Avrupa'nın en modern tesislerinden biri olduğunu söyledi. Fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edildiğini aktaran Kayabaşı, "Bu fabrika burada kurulmamış olsaydı Türkiye'de tüketilen yıllık 300-350 bin ton yassı paslanmaz çelik bir şekilde diğer ülkelerden ithal ediliyor olacaktı. Bu da yaklaşık 3 milyar doların yurt dışına ödenmiş olması demekti. Bu parayı ülke içinde tutma çabasındayız. Yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yaptık bu fabrikadan" diye konuştu.

Kayabaşı, Uzak Doğulu rakipleri olan firmaların, POSCO ASSAN TST kurulmadan önce Türkiye'ye oldukça yüksek fiyatlarla ürün sattığını, fabrika kurulduktan sonra kendilerini zor durumda bırakmak isteyen rakiplerinin fiyat düşüşüne geçtiğini kaydetti. Rakiplerinin dampingli fiyatlarla Türkiye'ye mal satmaya çalıştığını dile getiren Kayabaşı, "Bizimle de çok fazla mücadele eden ithalatçı firmalarımız sağ olsunlar onlar da istiyorlar ki bu fabrika kapansın ve 'Yerli, milli bu fabrikayı tamamen devre dışı bırakalım, yüzde 100 ithalata geçelim ve Çinli, Endonezyalı üreticilerin ürünlerini daha önce olduğu gibi Türkiye'ye getirmeye devam edelim.' diye bir düşünceyle bizimle uğraşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum. İnşallah devletimiz yerli ve milli sanayiyi, diğer sanayi şirketlerini korumaya aldığı gibi bu şirketimizi de koruma altına alır ve hayatiyetini devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, fabrikada 2 büyük soğuk hadde hattının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Burası çok büyük bir şirket. Çok ciddi ağır sanayi şirketi. 2 soğuk hadde hattımız var. Çok büyük gerdirme düzeltme hattımız var, asitleme hattımız var. Çok modern, çok teknolojik bir tavlama fırınımız vardı. Tavlama fırını ilk kurduğumuzda Avrupa'da sadece 1 tane burada vardı. Şimdi 2'ncisi kuruldu. Avrupa'da 2 tane var. Bu kadar önemli ve çok yüksek kalitede ürün üreten bir tesis burası. Dünyadaki bütün beyaz eşyacılar, mutfak üreticileri, paslanmaz çelik kullanarak üretim yapan yüksek teknolojili bütün şirketlerin kalite olarak tercih ettiği ürün üretiyoruz."

Türkiye'de geçen yıl 343 bin ton yassı paslanmaz çelik tüketildiğini ifade eden Kayabaşı, bunun 130-140 bin tonunu kendilerinin ürettiğini, kalan kısmının ithal edildiğini söyledi. Kayabaşı, Türkiye'nin yıllık yassı paslanmaz çelik tüketiminin yüzde 80-85'ini kapasite olarak karşılayabilir durumda olduklarına işaret ederek, "Yeter ki bir koruma önlemi alınsın, Uzak Doğulu özellikle Çinli, Endonezyalı 3 veya 4 şirketin Türkiye'ye uygulandıkları çok düşük fiyatlı damping uygulamasının önüne geçilsin. Burası ciddi bir üretim yeri. 'Bir şey üretmiyorlar, üretim yapmıyorlar.' diyenleri buraya bekliyorum. Onları da gezdirmeyi diliyorum." şeklinde konuştu.

- POSCO ASSAN TST haddelemede yıllık 250 bin ton, tavlamada 300 bin ton kapasiteye sahip Haddelemede yıllık 250 bin ton, tavlamada ise 300 bin ton kapasiteye sahip POSCO ASSAN TST'nin İzmit'teki tesisi, dünya standartlarında üretim yapıyor. Fabrikanın yaklaşık 1 kilometre olan üretim bandında sıcak haddelenmiş yassı çelik, birçok ayrı prosese tabi tutarak mamul haline getiriliyor. Tesiste kullanılan teknoloji ve ekipmanın, soğuk paslanmaz çelik alanında Avrupa'da sadece 2 tesiste daha bulunduğu belirtiliyor. Tesisin sahip olduğu BA parlak tavlama hattı, kurulduğu dönemde Avrupa'da bu teknolojiye ve kapasiteye sahip ilk hattı olma özelliğini taşıyordu.