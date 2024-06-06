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        Osmanlı döneminde inşa edilen "Fransız Okulu" binasının restorasyonu planlanıyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Osmanlı döneminde 19. yüzyılda inşa edilen "Fransız Okulu" binasının restore edilerek halka açılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:29 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:29
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        Osmanlı döneminde inşa edilen "Fransız Okulu" binasının restorasyonu planlanıyor
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Osmanlı döneminde 19. yüzyılda inşa edilen "Fransız Okulu" binasının restore edilerek halka açılması hedefleniyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, Tepecik Mahallesi'ndeki eski vergi dairesi binasının ağır hasarlı olduğu için 2022'de boşaltılarak yıkımının yapıldığını anlattı.

        "Sörler Okulu"nun (Osmanlı döneminde inşa edilen Fransız okulu) önündeki eski vergi dairesinden boşalan alanda esnafın otopark istediğini aktaran Büyükakın, buranın açık alan olarak kullanılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

        Tarihi okul binasıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne değinen Büyükakın, "Tarihi okulun restore edilmesini ve kültür amaçlı fonksiyon yüklenmesini düşünüyoruz. Kütüphane olarak kullanılması için de Kültür Bakanlığının çalışması devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Büyükakın, otoparkın başka alanda yapılmasının ön görüldüğünü belirterek, meydan olarak kullanılacak alanın insanlara hizmet edecek mekan haline geleceğini, böylecek bölgeye hareketlilik getireceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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