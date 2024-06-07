Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

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