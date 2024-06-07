Gebze Belediyesi "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temeli atıldı

Gebze Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilecek "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temelini attı.

Beylikbağı Mahallesi'ne yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesisin bölge halkının sosyalleşebileceği bir alan olacağını belirtti.

Büyükgöz, tesisin 2 bin metrekare kullanım alanıyla bölgeye katma değer sağlayacağını vurgulayarak, "750 metrekare alanda temel atma töreni oldu. Buradaki zeminin iyileştirilmesi için 90 tane forekazık çakıldı. Statik açıdan güçlü bir inşaat çalışması başladı. Hem sosyal tesis hem de bu bölgenin buluşma noktası olarak hizmet edecek. Bitirildikten sonra inşallah açılışını hep beraber yaparız. Şimdiden bölgemize ve Kocaeli'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.