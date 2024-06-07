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        Gebze Belediyesi "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temeli atıldı

        Gebze Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilecek "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temelini attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:01
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        Gebze Belediyesi "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temeli atıldı
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        Gebze Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilecek "Güzide Sosyal Tesisleri"nin temelini attı.

        Beylikbağı Mahallesi'ne yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesisin bölge halkının sosyalleşebileceği bir alan olacağını belirtti.

        Büyükgöz, tesisin 2 bin metrekare kullanım alanıyla bölgeye katma değer sağlayacağını vurgulayarak, "750 metrekare alanda temel atma töreni oldu. Buradaki zeminin iyileştirilmesi için 90 tane forekazık çakıldı. Statik açıdan güçlü bir inşaat çalışması başladı. Hem sosyal tesis hem de bu bölgenin buluşma noktası olarak hizmet edecek. Bitirildikten sonra inşallah açılışını hep beraber yaparız. Şimdiden bölgemize ve Kocaeli'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski bina yıkılarak temeli atılan tesislerin, 8 mahalleye hizmet vermesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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