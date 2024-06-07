Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler S.K, A.K. ve E.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Nisan'da 2 evden 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.