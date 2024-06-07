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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:59
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Nisan'da 2 evden 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler S.K, A.K. ve E.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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