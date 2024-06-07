Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Nisan'da 2 evden 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler S.K, A.K. ve E.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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