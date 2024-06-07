Kocaeli'de bir kişinin cep telefonu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Leyla Atakan Caddesi'nde yürüyen A.K'yi silahla tehdit ederek cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.H'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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