Kocaeli'de bir kişinin cep telefonu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Leyla Atakan Caddesi'nde yürüyen A.K'yi silahla tehdit ederek cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.