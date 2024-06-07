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        Kocaeli'de bir kişinin cep telefonu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:03
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        Kocaeli'de bir kişinin cep telefonu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Leyla Atakan Caddesi'nde yürüyen A.K'yi silahla tehdit ederek cep telefonunu ve güneş gözlüğünü gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.H'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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