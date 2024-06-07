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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 50 aile ziyaret edildi

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük, Kandıra, İzmit, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 50 aileye ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:53
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 50 aile ziyaret edildi
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük, Kandıra, İzmit, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 50 aileye ziyarette bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

        Bu kapsamda vali yardımcıları Ekrem Çalık, Ertuğ Şevket Aksoy, Abdul Rauf Ulusoy, Mustafa Ayhan ve Şenol Kaya, Gölcük, Kandıra, İzmit, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 50 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

        Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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