Bilişim Vadisi'nde veteriner anestezi cihazı geliştirildi

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, veteriner hekimlere ameliyatlarda kolaylık sağlanmasına yönelik yerli antestezi cihazı geliştirdi.

Anestezi süreçlerini optimize eden çözümlerle veteriner hekimlerin verimliliğini artırarak hayvan sağlığına katkıda bulunma hedefiyle yola çıkan Vetie Sağlık Teknolojileri şirketi, 2022 yılında faaliyete başladı.

Bilişim Vadisi'nde çalışmalarına devam eden firma, KOSGEB'in Ürün Geliştirme (ÜR-GE) Desteği Programı'ndan yararlanarak veteriner hekimler için yenilikçi ve güvenilir anestezi çözümleri sunuyor.

Firmanın geliştirdiği ilk yerli üretim olduğu belirtilen anestezi cihazı, oksijen tüpü doluluk oranına göre ameliyat süresini veteriner hekimlere bildirerek, ameliyat sürecinin daha güvenli ve etkin yönetilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca geliştirilen mobil uygulamayla da veteriner hekimlerin tüm envanterlerindeki cihazlara kolay erişim sunuluyor.

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde kullanılan ürünlerini 2025 yılı içerisinde Avrupa'ya da göndermeye hazırlanan firma, 5 yıl içerisinde 6 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.