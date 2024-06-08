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        Gebze'nin Eskihisar sahilinde öğrenciler ve aileleri atık topladı

        Gebze'nin Eskihisar sahilinde 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:18
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        Gebze'nin Eskihisar sahilinde öğrenciler ve aileleri atık topladı
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        Gebze'nin Eskihisar sahilinde 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi işbirliğiyle düzenlenne etkinlikte, Eskihisar sahilinde çevre temizliği yapıldı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri, kıyıda kirliliğe neden olan atıkları topladı.

        Etkinlikte toplanan otomobil lastiği, hortum, kütük, cam şişe gibi atıklar belediye ekiplerince alandan alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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