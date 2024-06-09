Panik atağı yenmek için başladığı filografiyi şimdi öğrencilerine sevdiriyor

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de panik atak hastalığını yenmek için gittiği doktorların tavsiyesi üzerine hobi arayışında filografiyle tanışan Elif Sonugelen, şimdi sanatı öğrencilerine de sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süre panik atak hastalığıyla mücadele eden iki çocuk annesi 41 yaşındaki Sonugelen, doktorların hobi edinmesi yönündeki tavsiyesi üzerine gittiği kurs merkezinde filografiyle tanıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) aldığı eğitimin ardından çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarını geçen Sonugelen, bu süreçte kendisi için adeta tutkuya dönüşen sanatı sayesinde panik atağını yenmeyi başardı.

KO-MEK'e kursları incelemek için gittiği günün kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getiren Sonugelen, filografi atölyesinin önünden geçerken bir tablonun gözüne takıldığını ve yakından incelemek için yanına gittiğini anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi Elif Sonugelen, AA muhabirine, geçmişte panik atak rahatsızlığını yenmek için çok mücadele ettiğini, gittiği bütün doktorların hobi edinmesi veya sanatla uğraşması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Sonugelen, o ana kadar filografi hakkında hiçbir şey bilmediğini belirterek, "Telin üzerine elimi sürmem o kadar etkiledi ki beni. O an görür görmez aşık oldum. Hemen hocam Ayşe Çakmak'la görüştüm. Kendisinden filografi sanatı hakkında bilgi aldım. Bu sayede başlamış oldum." diye konuştu.

Dört yıl boyunca hiç ara vermeden eğitimlere devam ettiğini anlatan Songulen, "Adeta aşık oldum çünkü bütün sabrımı, bütün enerjimi tamamıyla bu sanata verdim. Dolayısıyla rahatsızlanacak hiç vakit bulamadım diyebilirim. Yaptığım sanattan çok keyif alıyorum. Panik atağımı aslında bu sanatla yenmeyi başardım." ifadelerini kullandı.