Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi için sandık başına gitti.

Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar için 7 ilçede 10 sandık kuruldu. İzmit ilçesindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda sabah saatlerinde açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi öncesi, görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Sonrasında çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde ise sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan kişiler sandık başına gidebiliyor. AP seçimi için tüm AB ülkelerinde, diğer ülkelerde ise Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy verilebiliyor.

Ar, Bulgaristan'da 20 parti, 12 de koalisyon olmak üzere 32 siyasi unsurun seçime katıldığını aktararak, "Bulgaristan'da seçim barajı yüzde 4, çok fazla, farklı siyasi görüşlerden katılımlar var. Bu siyasi istikrarsızlığa yol açıyor. Kurulan koalisyonlar da görüş ayrılıklarından dolayı kısa süreli oluyor. İstikrarlı hükümet kurulamıyor. Bu seçimde yapılan çalışmalarla inşallah bu istikrarsız döneminin sonuna gelmiş oluruz. Bu seçim inşallah Bulgaristan demokrasisi ve orada yaşayan azınlıklarımız için de hayırlı olur." diye konuştu.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar, AA muhabirine, 2021 yılından 2023 sonuna kadar Bulgaristan’da siyasi kriz dönemi yaşandığını belirterek, bu süreçte 5 genel seçim yapıldığını ancak istikrarlı bir hükümetin kurulamadığını söyledi.

Bulgaristan'da yaşan Türk ve Müslüman topluluklar ile Türkiye'de çifte vatandaşlar bulunduğunu anımsatan Ar, "Bu seçimde eğer hükümet ortağı olacak şekilde milletvekili çıkartabilir ve hükümet ortağı olabilirse, oradaki Türk partimiz, aynı zamanda Türk ve Müslümanların oy verdiği farklı milletvekilleri de çıkarma imkanımız olabilir. Meclis'te ne kadar Türk ve Müslüman kökenli milletvekilimiz olursa oradaki kazanılmış haklarımızın korunması ve kazanılmayı bekleyen haklarımızın alınması anlamında büyük artılarımız olacak." ifadesini kullandı.

Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar için de Serdivan ve Ferizli ilçelerinde birer sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren Serdivan Beşköprü Mahallesi'ndeki Hacı Emine Oba İlkokulu'na gelen çifte vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Ar, Kocaeli’de 10 sandıkta yaklaşık 11 bin çifte vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğunu bildirerek, geçen seçimlere bakıldığında katılımın yaklaşık 4 bin kişi olarak gerçekleştiğini kaydetti.

En son Nisan 2023'te Bulgaristan parlamento seçimlerine katıldıklarını anımsatan Bilaloğlu, o dönemde ülke genelinde yüzde 40'a yakın çok düşük oy kullanıldığını söyledi.

Bilaloğlu, Bulgaristan'ın iki yıldan beri şimdikiyle 6'ncı seçime gittiğine işaret ederek, "Bulgaristan'da siyasi istikrarsızlık devam etmektedir. Bu istikrarsızlığın siyasi ve ekonomik itidale kavuşması için hepimiz görevimiz gereği oylarımızı kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bulgaristan'da Türkleri temsil eden partinin başarı sağlayacağını umduklarını dile getiren Bilaloğlu, "İnşallah iyi katılım sağlanır, Türkleri temsil eden parti de koalisyonda yer alır ve siyasi belirsizliğin sonuna gelinmiş olur. Bulgaristan'daki vatandaşlarımız için inşallah hayırlı sonuç alınmış ve daha güzel yaşam ve refah seviyelerine gelinmiş olur." ifadesini kullandı.