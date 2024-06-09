Kocaeli'de ortağının oğlunu kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Köseköy Mahallesi Anıt Sokak'taki bir nakliye firmasında E.K, temizliğini yaparken silahının kazara ateş alması sonucu ortağının oğlu olduğu öğrenilen Y.İ.H'yi (20) bacağından yaraladı.

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