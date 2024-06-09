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        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi

        Kocaelispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Recep Durul başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:25
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        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi
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        Kocaelispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Recep Durul başkanlığa seçildi.

        İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Sinan Üner, katipliklerini Şenol Çalım ve Kemal Şeker yaptı.

        Zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurulda tek liste halinde gidilen seçimde Durul, oy çokluğuyla göreve getirildi.

        Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

        Ahmet Arık, Ahmet Şahin, Bilal Cem Acar, Engin Arat, Fazile Ayşe Özkurt, Gürhan Darcan, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Orhan Dönmez, Osman Çakır, Rafet Kırgız, Ramazan Daş, Selçuk Kösemen, Serkan Akpolat, Serkan Bozbağ, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Yaşar Can Arslan, Zeynel Abidin Akyol.

        - "Kocaelispor'un gücünü zirveye taşıyacağız"

        Recep Durul, AA muhabirine, kulübe maddi ve manevi katkı sağladıklarını belirterek, delegelerin verdiği karar neticesinde başkanlığa seçildiğini söyledi.

        Kongrelerde tartışmaların yaşanabildiğine değinen Durul, herkesin Kocaelispor'un çıkarlarını düşündüğünü vurguladı.

        Durul, paydaşların fikirlerine önem verdiğini dile getirerek, "İnsanı ve liyakati merkeze koyarak, taraftarlarla çatışmayan yönetim şekli oluşturacağız. Uzlaşıcı dil kullanacağız. Kocaelispor'a yakışan kültürle kulübümüzü en üst düzeye birlikte taşımaya çalışacağız. Yeni sezonda şampiyon kadro kurmak için yola çıkıyoruz. Zor bir lig. Biz de Kocaelispor'uz. Kocaelispor refleksini, gücünü yapacağımız transferlerle, doğru yöntemlerle inşallah zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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