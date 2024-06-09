Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ve hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ve hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İstanbul yönüne giden Furkan G. yönetimindeki 41 ASZ 746 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkiinde, önündeki Erdem C. idaresindeki 41 AKJ 047 plakalı servis minibüsü ve Kayhan D'nin kullandığı 34 PU 4660 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Furkan G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

        Benzer Haberler

        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...
        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...
        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi
        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi
        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
        Kocaeli'de ortağının oğlunu kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına a...
        Kocaeli'de ortağının oğlunu kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına a...
        Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler i...
        Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler i...
        Panik atağı yenmek için başladığı filografiyi şimdi öğrencilerine sevdiriyo...
        Panik atağı yenmek için başladığı filografiyi şimdi öğrencilerine sevdiriyo...