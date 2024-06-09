Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ve hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ve hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İstanbul yönüne giden Furkan G. yönetimindeki 41 ASZ 746 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkiinde, önündeki Erdem C. idaresindeki 41 AKJ 047 plakalı servis minibüsü ve Kayhan D'nin kullandığı 34 PU 4660 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Furkan G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.