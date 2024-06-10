Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı açıldı

        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 08:43 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.

        Sinan Oğan, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki açılış töreninde, Türkiye'nin, çocukların ve gençlerin geleceği için yollarda olduklarını, hızla örgütlendiklerini söyledi.

        Oğan, "2028'de Türkiye İttifakı Partisi ile Türkiye'yi yönetmeye hazırız." ifadesini kullandı.

        Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam ve İl Başkanı Ertan Yıldırım da bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Oğan, katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...
        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...
        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi
        Kocaelispor'da Recep Durul dönemi
        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
        Kocaeli'de ortağının oğlunu kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına a...
        Kocaeli'de ortağının oğlunu kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına a...
        Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler i...
        Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler i...