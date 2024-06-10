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        Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:44
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        Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

        Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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