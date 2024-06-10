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        Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonunda 23 zanlı yakalandı

        Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:33
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        Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonunda 23 zanlı yakalandı
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        Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

        Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "rüşvet, 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlıyı yakaladı.

        Aramalarda, 1 takip cihazı, 1 USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerler zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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