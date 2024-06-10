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        Kocaeli merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, karavan satışında sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:22
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        Kocaeli merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, karavan satışında sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütünü takibe aldı.

        Ekipler, örgüt üyelerinin, internet sitelerine verdikleri sahte karavan satışı ilanları aracılığıyla müşterilerle görüşüp kapora ve nakliye ücretleri aldıklarını, paraları başka hesaplara ya da çeşitli kripto para platformlarına aktardıklarını tespit etti.

        Kripto para birimlerine çevrilen paraların izinin kaybettirilmeye çalışıldığını, bu yöntemle birçok kişinin dolandırılması sonucu örgüt üyelerinin hesaplarına 5 milyon 500 bin lira para giriş çıkışı gerçekleştiğini belirleyen ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ağrı, Balıkesir, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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