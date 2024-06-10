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        Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:06
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan, "Kızılay" adını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Türk Kızılay'ının, 156. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

        Türk Kızılay'ının tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını, yaşanan her afette mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olduğuna işaret eden Yavuz, Türk Kızılay'ının kurulduğu günden bugüne kadar din, dil ve soy ayrımı yapmadan bütün insani ihtiyaçları karşıladığını hatırlattı.

        Türk Kızılay'ının, herhangi bir çıkar gözetmeksizin tüm insanlığın yardımına koştuğunu bildiren Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Medeniyetimizin bir tezahürü ve ülkemizin yüz akı olan Türk Kızılay'ı, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla, hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Türk Kızılay'ının, dünya barışına sağladığı katkı ve insanlık adına sürdürdüğü hizmetler ile kendini geliştirme, insanlara en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını başarıyla devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle insanlık adına üstlendiği bu ulvi görevi özveriyle yerine getiren Türk Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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