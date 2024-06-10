İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

Öte yandan, İnterteks Fuar Alanı'nda toplanan motosikletliler, çekiciler, off-road tutkunları, ATV kullanıcıları, taksiler ve gönüllüler, araçlarıyla konvoy oluşturup D-100 kara yolunda üst geçitlerdeki eylemlere destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konvoya, motosikletiyle eşlik etti.

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