Kocaeli'de "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında şüpheliye ev hapsi cezası verildi

Olayın şüphelileri B.B.G, L.G. ve K.G'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından L.G. ve K.G'nin serbest bırakıldığı, diğer şüpheli B.B.G'nin İzmit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Martı Sokak'ta inşaat içinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında A.K'nin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.