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        Kocaeli'de "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında şüpheliye ev hapsi cezası verildi

        Kocaeli'de bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:41
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        Kocaeli'de "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında şüpheliye ev hapsi cezası verildi
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        Kocaeli'de bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Martı Sokak'ta inşaat içinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayında A.K'nin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı bildirildi.

        Olayın şüphelileri B.B.G, L.G. ve K.G'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından L.G. ve K.G'nin serbest bırakıldığı, diğer şüpheli B.B.G'nin İzmit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şüphelinin ev hapsi cezası aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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