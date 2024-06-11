Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'na, Sapanca Gölü’nden su alımına başlandığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı’nda 10 Haziran itibarıyla yüzde 78 oranında su bulunduğu, artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle su kullanımının yükseldiği ve bu durumun içme suyu tüketim oranlarında artışa yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: