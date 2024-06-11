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        Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'na, Sapanca Gölü'nden su alımına başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:18
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        Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi
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        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'na, Sapanca Gölü’nden su alımına başlandığı bildirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı’nda 10 Haziran itibarıyla yüzde 78 oranında su bulunduğu, artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle su kullanımının yükseldiği ve bu durumun içme suyu tüketim oranlarında artışa yol açtığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin azalması üzerine 'B planı' olarak kullanılan içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nden su alımına başlanmıştır. Yuvacık Barajı’nda bulunan suyumuz ile Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz suyu, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtarak abonelerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Yaşamın temeli, yarınlarımızın hazinesi, gözümüz gibi bakarak kalitesini koruduğumuz içme suyumuzu, tasarruf kurallarına önem vererek gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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