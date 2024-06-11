Kocaeli ve Sakarya'da sıcak hava etkili oldu

Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. İzmit ilçesinde kentin simge ve kalabalık yerlerinden Yürüyüş Yolu, en sakin günlerinden birini yaşadı.

Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.