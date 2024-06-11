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        Kocaeli ve Sakarya'da sıcak hava etkili oldu

        Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:54
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        Kocaeli ve Sakarya'da sıcak hava etkili oldu
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        Kocaeli ve Sakarya'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kocaeli'de öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. İzmit ilçesinde kentin simge ve kalabalık yerlerinden Yürüyüş Yolu, en sakin günlerinden birini yaşadı.

        Güneşe maruz kalan bankların boşaldığı Yürüyüş Yolu'nda bazı vatandaşlar, ellerindeki yelpazeyle serinledi. Bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak ve tarihi çınarların gölgesindeki banklarda oturarak sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

        Bu arada, Kandıra ilçesinde mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

        Sıcaktan kaçan mandalar ise ilçedeki Sarısu Plajı'ndan denize dökülen dereye girdi.

        - Sakarya

        Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, yoğunluğun yaşandığı Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı.

        Vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı. Sıcak havada yürümek zorunda kalan kent sakinleri, binaların oluşturduğu gölge alanları tercih etti.

        Yüksek sıcaklığın etkilediği köpekler de Gar Meydanı'ndaki gölgelere sığındı. Ağaç dallarına ve bank gölgelerine sığınan güvercinler ise zaman zaman süs havuzunda serinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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