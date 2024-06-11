Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi'nin yıl sonu galası yapıldı

Kocaeli Valiliğince yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin yıl sonu galası gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ÖNEM Projesi'nin tanıtım videosu izlendi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, projede emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Hak ettiği sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göremeyen çocukların birçok risk faktörleriyle karşılaştığını, bu kapsamda projenin büyük faydalar sağladığını vurgulayan Vali Yavuz, projenin amacını anlattı.

Yavuz, eğitimin sadece nitelikli okullardan ibaret olmadığına işaret ederek, gençleri her alanda nitelikli ve özgüven duyan bireyler olarak yetiştirmeyi istediklerini kaydetti. ÖNEM Projesi'ne ilişkin rakamlar paylaşan Yavuz, şunları söyledi: "Şimdi geride kalan 4 yıla bakarsak, proje kapsamında 1 milyon 493 bin 1 evladımıza dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Biz sadece özel nedeni olan evlatlarımızla ilgilenmiyor, diğer evlatlarımızla kaynaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın kendisinde herhangi bir eksiklik hissetmemesi için diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber etkinlikler düzenliyoruz. 100 yıl önce yaşadığı şehrin kim tarafından işgal edildiğini bilmeyen bir nesil kendi öz varlığını önümüzdeki yüzyıla aktarabilir mi? Bizim en önemli hususlarımızdan bir tanesi medeniyet yolculuğudur. Biz kimiz? Ben kimim? Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sorularını doğru sormaktır. O yüzden sadece spor yaptıran, sadece resim çizdiren, sadece dramalar da rol alan gençler değil, aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetini, yakın tarihimizi ve değerlerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz."

Yavuz, çocuklara yönelik birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini belirterek, "Sadece bu yıl içerisinde hedef grubumuzda, 19 bin 344 öğrencimiz bulunuyor. Bu programı ilk defa dinleyenler için söylüyorum; rehberlik servislerinin tespit ettiği öğrencilerdir bu öğrencilerimiz. Dolayısıyla tamamen teknik arkadaşlarımızın özel raporlarıyla bu gençlerimizi belirliyoruz. Yaklaşık 265 bin 794 evladımız, bu sene programlara katıldı. Bu sene içerisinde 5 bin 653 hamimiz olmak üzere, 2020 yılından itibaren toplam 21 bin 512 hami sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.