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        Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi'nin yıl sonu galası yapıldı

        Kocaeli Valiliğince yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin yıl sonu galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:54
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        Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi'nin yıl sonu galası yapıldı
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin yıl sonu galası gerçekleştirildi.

        Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ÖNEM Projesi'nin tanıtım videosu izlendi.

        Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, projede emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

        Hak ettiği sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göremeyen çocukların birçok risk faktörleriyle karşılaştığını, bu kapsamda projenin büyük faydalar sağladığını vurgulayan Vali Yavuz, projenin amacını anlattı.

        Yavuz, eğitimin sadece nitelikli okullardan ibaret olmadığına işaret ederek, gençleri her alanda nitelikli ve özgüven duyan bireyler olarak yetiştirmeyi istediklerini kaydetti.

        ÖNEM Projesi'ne ilişkin rakamlar paylaşan Yavuz, şunları söyledi:

        "Şimdi geride kalan 4 yıla bakarsak, proje kapsamında 1 milyon 493 bin 1 evladımıza dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Biz sadece özel nedeni olan evlatlarımızla ilgilenmiyor, diğer evlatlarımızla kaynaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın kendisinde herhangi bir eksiklik hissetmemesi için diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber etkinlikler düzenliyoruz. 100 yıl önce yaşadığı şehrin kim tarafından işgal edildiğini bilmeyen bir nesil kendi öz varlığını önümüzdeki yüzyıla aktarabilir mi? Bizim en önemli hususlarımızdan bir tanesi medeniyet yolculuğudur. Biz kimiz? Ben kimim? Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sorularını doğru sormaktır. O yüzden sadece spor yaptıran, sadece resim çizdiren, sadece dramalar da rol alan gençler değil, aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetini, yakın tarihimizi ve değerlerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz."

        Yavuz, çocuklara yönelik birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini belirterek, "Sadece bu yıl içerisinde hedef grubumuzda, 19 bin 344 öğrencimiz bulunuyor. Bu programı ilk defa dinleyenler için söylüyorum; rehberlik servislerinin tespit ettiği öğrencilerdir bu öğrencilerimiz. Dolayısıyla tamamen teknik arkadaşlarımızın özel raporlarıyla bu gençlerimizi belirliyoruz. Yaklaşık 265 bin 794 evladımız, bu sene programlara katıldı. Bu sene içerisinde 5 bin 653 hamimiz olmak üzere, 2020 yılından itibaren toplam 21 bin 512 hami sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Anadolu Kadın Kıyafetleri Defilesi sergilendi.

        Daha sonra Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz ile protokol üyeleri, ÖNEM projesinin il ve ilçe temsilcileri ile hamilerine teşekkür belgelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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