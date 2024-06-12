Kocaeli'de "Büyük Filistin Eylemi" düzenlendi

Kocaeli'de 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Büyük Filistin Eylemi" gerçekleştirildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri çatısı altında 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş ile bisiklet ve deniz konvoyu etkinliği yapıldı.

İzmit'te 3 farklı noktada toplanan Filistin destekçileri, Sekapark'a doğru yürüyüş başlattı. Sekapark'ın girişinde buluşan gruplar, buradan Uçurtma Tepesi'ne kadar "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmü son bulana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Öte yanan aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu vapurunun da bulunduğu 100'e yakın tekne ve deniz aracı, Türkiye ve Filistin bayrakları asarak Sekapark iskelesine geldi.

Elleri ermese de gönüllerinin Filistin halkının yanında olduğunu belirten Büyükakın, bu memleketin evlatları olarak zulme karşı durmaya ant içtiklerini, bundan sonra da öyle olacağını kaydetti.

Büyükakın, barış ortamı sağlandıktan hemen sonra kardeş şehir anlaşmasını tamamlayıp Gazze'yi yeniden imar etmek üzere gereken her türlü yardımı yapacaklarını belirterek, "Artık yavaş yavaş oraya yardım toplamayla ilgili çalışmalara başlamanın zamanı da geldi. İnşallah orada barış ortamı sağlandığında ilk yardıma giden Kocaeli olacak. Kardeş şehir Kocaeli olarak Gazzeli kardeşlerimizin ilk anda hep birlikte yanında olacağız." diye konuştu.