Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Bacak ve kollarında yaralar oluşan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahipsiz köpeklerin neden olduğu kazada motosikletli kurye yaralandı.

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