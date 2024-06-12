Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahipsiz köpeklerin neden olduğu kazada motosikletli kurye yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahipsiz köpeklerin neden olduğu kazada motosikletli kurye yaralandı.
Özgürlük Mahallesi Plevne Caddesi'nde ilerleyen kurye Adnan Pehlivan idaresindeki 11 ABT 596 plakalı motosiklet, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletli kurye, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacak ve kollarında yaralar oluşan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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