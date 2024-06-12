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        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:32
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        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fabrikaya ulaşan ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, söndürme çalışmalarının yanı sıra alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de çabalıyor.

        Yanan fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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