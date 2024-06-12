Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fabrikaya ulaşan 45 itfaiye aracı ve 124 personel, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Ekipler, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

        Dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

        Fabrikadan yükselen dumanların ilçenin farklı noktalarından görülürken, ekipler fabrikada soğutma çalışması yapıyor.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gebze ilçesindeki yangına AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

        Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Yavuz, "Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyelerimizin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Emeği geçen ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın
        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
        Kocaeli'de ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan üç boğa toplam 680 bin liraya sa...
        Kocaeli'de ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan üç boğa toplam 680 bin liraya sa...
        Kocaeli'de 'Filistin' dayanışması
        Kocaeli'de 'Filistin' dayanışması
        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kur...
        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kur...
        Kocaeli'de "Büyük Filistin Eylemi" düzenlendi
        Kocaeli'de "Büyük Filistin Eylemi" düzenlendi