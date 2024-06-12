GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan 45 itfaiye aracı ve 124 personel, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.