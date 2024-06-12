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        Kocaeli'de gözaltına alınan 8 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

        Kocaeli'de kurumdan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:04
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        Kocaeli'de gözaltına alınan 8 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı
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        Kocaeli'de kurumdan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-19 Nisan tarihleri arasında Başiskele ve Derince ilçelerinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

        İnceleme ve araştırmaların ardından, 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 136 araç kontak anahtarına, sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi savcılık talimatıyla salıverilirken, S.S. ve M.A. ise adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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