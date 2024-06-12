Kocaeli'de gözaltına alınan 8 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Kocaeli'de kurumdan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-19 Nisan tarihleri arasında Başiskele ve Derince ilçelerinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmaların ardından, 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 136 araç kontak anahtarına, sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.