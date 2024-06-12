Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz, bayram trafiği tedbirlerini değerlendirdi:

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince her gün 217 ekip 442 personelle sahada olacaklarını belirterek, "20 radarımızla bunların 7'si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz, bayram trafiği tedbirlerini değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince her gün 217 ekip 442 personelle sahada olacaklarını belirterek, "20 radarımızla bunların 7'si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz." dedi.

        Vali Yavuz, Kurban Bayramı tatili öncesinde Gebze'de uygulama noktasında denetimlere katıldı. Yetkililerden bilgi alan Yavuz, güvenlik mensuplarıyla selamlaştı.

        Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takma, cep telefonunu kullanmama, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeme çağrısında bulundu.

        Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, D-100, D-130 kara yolları ve Osmangazi Köprüsü nedeniyle Kocaeli'nin trafiğin en yoğun olduğu iller arasında yer aldığına değinen Yavuz, bayram trafiği önlemlerinin alındığını vurguladı.

        Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Her gün 217 ekip, 82 motosikletli şahin ve yunus ekibi, 20'si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır. 20 radarımızla bunların 7'si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle daha önce trafik kazalarının yoğun olduğu yerler başta olmak üzere tüm ana arterlerde özellikle şehir geçişlerinde tedbirlerimizi artıracağız."

        Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yavuz, "Bir kez daha etkin denetim yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün denetimlerimizin amacı vatandaşlarımızı sevdikleriyle buluşturmaktır. Özellikle Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) tamamı açık olacak. Hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz." diye konuştu.

        - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu iki gün ağır tonajlı araçlara kısıtlanacak

        Vali Yavuz, kentte tır, kamyon, çekici ve tanker trafiğinin de yoğun olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

        "Bu konuda tedbir alınması da gündemimizde. Bu konuda Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici, tanker gibi araçlar ana hatları zorunlu olmadıkça kullanmayacak. Bu araçlarımızın bahsettiğimiz yollarımıza çıkışlarını kısıtlayacağız. Diğer taraftan yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanlar da prensip olarak tali yolları kullanacak. Zorunlu olması durumunda yine ana yollarımıza sefer yapabilecek ve ürünlerini ulaştırabileceklerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı TMO silolarındaki patlamadaki i...
        2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı TMO silolarındaki patlamadaki i...
        Kocaeli'de gözaltına alınan 8 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı
        Kocaeli'de gözaltına alınan 8 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın (2)
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın (2)
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın
        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor