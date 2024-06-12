Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar taşeron firma sahibi O.T, şef vekili B.B, müdür yardımcısı K.Ö. ile müştekiler Arif ve Ali Eren Dayıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Silo baş müdürü K.D, siloda görevli mühendis A.S. ile firmanın alan yetkilisi İ.Ç. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen sanık O.T, TMO'ya yaklaşık 20 yıldır hizmet eden taşeron firmanın sahibi olduğunu belirterek, iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını savundu.

Sanık B.B, elektrik mühendisi olduğunu, olay tarihinde geçici şef vekili olarak görev yaptığını, asaleten atanmadığı için mühendislik işlerini de yürütmek zorunda kaldığını anlattı.

Tesiste ihtiyaçların genel müdürlüğe bildirildiğini ancak ödenek gönderilmediği için gerekli tamirat işlerinin eksik kaldığını savunan B.B, "İddianamede elektrik tesisatının kontrolünün yapılmadığı ifade edilmiştir. Ancak değerlendirme, görevlendirmeyi 2023 yılı ocak ayında yaptım, ilgili personel başka işlerde geçici olarak görevliydiler ve çok yoğundular. Bu sebeple patlama olana kadarki süreçte gerekli tadilatlar yapılamadı." dedi.

Bilirkişi raporunda atfedilen kusur ile hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.B, tesisteki toz temizliği konusunda herhangi bir görevinin olmadığını dile getirdi.

Sanık K.Ö. ise bilirkişi raporunda patlamanın nedeninin tam olarak ortaya konulmadığını, raporun net olmadığını ve eksik olduğunu öne sürerek, "İhtimallere dayalı düzenlenmiş bir rapordur. Tarafıma atfedilen temizlik kusuru sorumluluğumda olan bir konu değildir. Toz emme sisteminin bakımları periyodik olarak yapılmıştır. Çalışmadığı yönündeki tespiti yanlıştır. Zira çalışmadığı takdirde sistem uyarı yapar ve arızası giderildikten sonra çalışması sağlanır." diye konuştu.

Patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi Arif Dayıoğlu olayda 2 kişinin vefat ettiğini dile getirerek, "Herkes sorumlu olmadığını ifade etmektedir. Daha fazla iş yapmak için ihmaller ortaya konulmuştur. Genç yaşta eşimi kaybettim. Sonuna kadar şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.