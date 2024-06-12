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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakim karşısında

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:45
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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakim karşısında
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar taşeron firma sahibi O.T, şef vekili B.B, müdür yardımcısı K.Ö. ile müştekiler Arif ve Ali Eren Dayıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Silo baş müdürü K.D, siloda görevli mühendis A.S. ile firmanın alan yetkilisi İ.Ç. ise duruşmada yer almadı.

        Duruşmada söz verilen sanık O.T, TMO'ya yaklaşık 20 yıldır hizmet eden taşeron firmanın sahibi olduğunu belirterek, iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını savundu.

        Sağlıksız ortamda çalışmaya zorlandıklarını, yangın söndürme dedektörleriyle ilgili eksikliklerin olduğunu ileri süren O.T, filtre sistemlerinin çalışmadığı konusunda kurumu şifahen defalarca uyardıklarını söyledi.

        Sanık O.T, bilirkişi raporundaki atfedilen kusur ile hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

        Sanık B.B, elektrik mühendisi olduğunu, olay tarihinde geçici şef vekili olarak görev yaptığını, asaleten atanmadığı için mühendislik işlerini de yürütmek zorunda kaldığını anlattı.

        Bilirkişi raporunda atfedilen kusur ile hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.B, tesisteki toz temizliği konusunda herhangi bir görevinin olmadığını dile getirdi.

        Tesiste ihtiyaçların genel müdürlüğe bildirildiğini ancak ödenek gönderilmediği için gerekli tamirat işlerinin eksik kaldığını savunan B.B, "İddianamede elektrik tesisatının kontrolünün yapılmadığı ifade edilmiştir. Ancak değerlendirme, görevlendirmeyi 2023 yılı ocak ayında yaptım, ilgili personel başka işlerde geçici olarak görevliydiler ve çok yoğundular. Bu sebeple patlama olana kadarki süreçte gerekli tadilatlar yapılamadı." dedi.

        Sanık K.Ö. ise bilirkişi raporunda patlamanın nedeninin tam olarak ortaya konulmadığını, raporun net olmadığını ve eksik olduğunu öne sürerek, "İhtimallere dayalı düzenlenmiş bir rapordur. Tarafıma atfedilen temizlik kusuru sorumluluğumda olan bir konu değildir. Toz emme sisteminin bakımları periyodik olarak yapılmıştır. Çalışmadığı yönündeki tespiti yanlıştır. Zira çalışmadığı takdirde sistem uyarı yapar ve arızası giderildikten sonra çalışması sağlanır." diye konuştu.

        Patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi Arif Dayıoğlu olayda 2 kişinin vefat ettiğini dile getirerek, "Herkes sorumlu olmadığını ifade etmektedir. Daha fazla iş yapmak için ihmaller ortaya konulmuştur. Genç yaşta eşimi kaybettim. Sonuna kadar şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Dayıoğlu’nun oğlu Ali Eren Dayıoğlu da annesinin ihmaller nedeniyle vefat ettiğini düşündüğünü söyledi.

        Duruşmada, sanık ve katılan avukatlarının savunmalarının ardından tanıklar dinlenildi.

        Mahkeme heyeti, yaklaşık 7 saat süren duruşmayı, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, diğer sanık ve müştekilerin dinlenilmesi için erteledi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Arif Dayıoğlu, duruşma sonrası gazetecilere, sanıkların tutuklanmasını istediklerini belirterek, emsal kararlarda olmasına rağmen, 2 kişinin öldüğü, milyonlarca dolarlık zararın olduğu olayda tutuklama kararı olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

        Dayıoğlu, eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını kaydetti.

        - Olay ve iddianame

        Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu yer alıyor.

        İddianamede sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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