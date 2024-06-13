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        Kocaeli'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:01
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        Kocaeli'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Yavuz Ç. idaresindeki 41 J 4067 plakalı halk otobüsü ile Ramazan A. yönetimindeki 41 P 5985 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan Öykü Mina Z. (8) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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