Bayram tatilinde güneye gitmeyenlerin tercihi Kandıra, Akçakoca ve Sapanca

EKİP - Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Sapanca ve Düzce'nin Akçakoca ilçeleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde güneye gitmeyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken turizm mekanlarında bayram tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk tam kapasiteye yaklaştı.

Ulaşım kolaylığı dolayasıyla çevre illerden ve büyük şehirlerden ilgi gören Kandıra, Sapanca ve Akçakoca'da tatilciler yeşil ve maviyle iç içe vakit geçirme imkanı bulacak.

İstanbul'a yakınlığı, mavi bayraklı plajlarıyla yaz aylarında Karadeniz'in öne çıkan sahil bölgelerinden Kandıra'da bayram tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Butik otel ve apart tipi tesislerin yoğunlukta olduğu ilçede işletmeler, ziyaretçilerine oda kahvaltı, yarım pansiyon ve tam pansiyon konaklama seçenekleri sunuyor. Rezervasyonların yüzde 80'e ulaştığı konaklama mekanlarının, Kurban Bayramı'nda tam kapasite hizmet vermesi bekleniyor. İşletmeciler, ziyaretçilere mağdur olmamaları için rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını tavsiye ediyor. - "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ilçede turizmi olumlu etkileyecek" Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ilçede turizmi olumlu etkileyeceğini söyledi.

Güneş, havaların güzel gittiğini ve 1 aydır hafta sonları sahillerde hareketlilik olduğunu belirterek, bunun bayramda da artarak devam edeceğini kaydetti. Konaklama tesislerinin, mavi bayraklı plajların bulunduğu Kerpe, Kefken, Cebeci ve Bağırganlı'da yoğunlaştığını aktaran Güneş, "Kalabalık aileler, ekonomik tatil için pansiyon veya turizm amaçlı konut kiralama belgesine sahip evleri tercih edebilirler. Özellikle misafirlerimiz kalacakları evlerin belgesini kontrol etsin." dedi. Güneş, yüksek yangın riski nedeniyle ilçedeki ormanlara girişlerin yasaklandığına işaret ederek, "Kamp yapmak isteyenler, özel ruhsatlı kamp alanlarını ve belediyenin çadır kamp alanlarını tercih etsinler. Ormanda çadır kuranlar, jandarma ya da zabıta tarafından hem ceza hem de yerinden kaldırmayla karşılaşabilirler. Böyle bir durumla karşılaşmamak için izinli yerlere çadırlarını kursunlar veya karavanlarını çeksinler." ifadelerini kullandı.

Uzun tatil dönemlerinde Kerpe ve Cebeci'de yığılma olduğunu dile getiren Güneş, "Ziyaretçiler Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı'yı da seçenek olarak değerlendirebilirler. Günübirlik ziyaretçilerimizin hem trafikten etkilenmemeleri hem de rahat bir gün geçirmeleri için daha az yoğun olan sahilleri tercih etmelerini öneriyoruz." diye konuştu. Güneş, tatilde Kandıra'ya gelecek misafirlerden arkalarında çöp bırakmamaya özen göstermelerini istedi. - "Bayram çok hareketli geçecek" Kerpe'de 100 yataklı otel işleten Erkan İşler de bayram tatili için rezervasyonların yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Müşterilerinin önemli kısmını İstanbul'dan gelenlerin oluşturduğunu dile getiren İşler, "Bayram çok hareketli ve renkli geçecek. İşletmeciler olarak Kandıra sahillerinde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Misafirlerimizi Kandıra sahillerine bekliyoruz." diye konuştu. İşler, Kerpe'de bayram tatillerinin yoğun geçtiğini aktararak, "Ziyaretçiler gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırsınlar. Son dakikaya kalan misafirlerimiz maalesef yer bulamıyorlar ve açıkta kalıyorlar." dedi. Kerpe'nin Karadeniz'deki ender güzellikteki koylardan biri olduğunu belirten İşler, "Özellikle çocuklu aileler çok tercih ediyor burayı. Denize girdiğinizde 100 metre gittiğinizde bile derinlik, boyu geçmiyor. Karadeniz'in diğer yerlerindeki ani derinleşmeler burada yok. Bu da Kerpe'yi ön plana çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

- Akçakoca 33 kilometrelik sahil şeridiyle misafirlerini ağırlamaya hazır Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 33 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, bayram tatilinde çevre il ve ilçelerden tatilcileri ağırlayacak. Tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu ilçedeki plajlarda denize girme imkanı bulacak. Otel ve pansiyonlarda doluluğun yüzde 80'e ulaştığı ilçede, yaklaşık 30 bin olan merkez nüfusun bayramda 6 kat artması bekleniyor. Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar, bayram tatilinde ilçeye gelenleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sezona hızlı giriş yapıldığını aktaran Çakar, "Akçakoca'nın Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlere yakın olması, ulaşımının kolay olması misafirlerimizin burayı tercih etmesinde en büyük etken. Bayrama ve yaz sezonuna hazır şekilde misafirlerimizi bekliyoruz." dedi. - Sapanca'da çeşitli etkinliklerle farklı tatil deneyimi sunuluyor Büyük kentlere yakınlığının yanı sıra doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle turistlerin ilgi gösterdiği alternatif tatil rotası Sapanca, Kurban Bayramı'nda misafirlerini bekliyor.