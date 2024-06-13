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        Kocaeli'de mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi

        Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:57
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        Kocaeli'de mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi
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        Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki eğitim müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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